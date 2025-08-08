이미지 확대 “평창 광천선굴로 피서오세요” 7일 강원 평창군 대화면 땀띠공원 일원에서 열린 ‘2025 평창더위사냥축제’에 참가한 시민들이 광천선굴을 찾아 더위를 식히고 있다. 축제는 오는 10일까지 이어진다.

평창 뉴스1

2025-08-08 27면

