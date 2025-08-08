서울Pn 지방자치 볼거리 즐길거리 “평창 광천선굴로 피서오세요” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/enjoy_local/2025/08/08/20250808027010 URL 복사 댓글 0 수정 2025-08-08 00:19 입력 2025-08-08 00:19 이미지 확대 “평창 광천선굴로 피서오세요” 7일 강원 평창군 대화면 땀띠공원 일원에서 열린 ‘2025 평창더위사냥축제’에 참가한 시민들이 광천선굴을 찾아 더위를 식히고 있다. 축제는 오는 10일까지 이어진다.평창 뉴스1 7일 강원 평창군 대화면 땀띠공원 일원에서 열린 ‘2025 평창더위사냥축제’에 참가한 시민들이 광천선굴을 찾아 더위를 식히고 있다. 축제는 오는 10일까지 이어진다. 평창 뉴스1 2025-08-08 27면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지