"평창 광천선굴로 피서오세요"

수정 2025-08-08 00:19
입력 2025-08-08 00:19
“평창 광천선굴로 피서오세요”
"평창 광천선굴로 피서오세요" 7일 강원 평창군 대화면 땀띠공원 일원에서 열린 '2025 평창더위사냥축제'에 참가한 시민들이 광천선굴을 찾아 더위를 식히고 있다. 축제는 오는 10일까지 이어진다.
평창 뉴스1


7일 강원 평창군 대화면 땀띠공원 일원에서 열린 ‘2025 평창더위사냥축제’에 참가한 시민들이 광천선굴을 찾아 더위를 식히고 있다. 축제는 오는 10일까지 이어진다.

평창 뉴스1
2025-08-08 27면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
