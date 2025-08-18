경콘진, ‘경기인디뮤직페스티벌 2025’ 무대 오를 최종 라인업 공개

이미지 확대

경기도가 오는 9월 20일부터 21일까지 화성특례시 정조효공원에서 열리는 ‘경기인디뮤직페스티벌(인뮤페) 2025(이하 인뮤페)’ 최종 라인업 30팀을 공개했다.경기도는 18일 3차 라인업으로, 올해 10주년을 맞이하는 경기도 대표 인디뮤지션 발굴 프로그램 ‘인디스땅스 2025’의 탑 파이브(TOP 5)로 선정된 뮤지션과 대만 뮤지션 DrunkMonk 등 7팀을 추가로 공개했다.앞서 도는 6월 26일 1차로 국내 대표 힙합 그룹 에픽하이 등 14팀, 7월 22일 2차로 락의 전설 김경호와 감성장인 자이언티 등 9팀 등 총 23팀을 공개한 바 있다.인뮤페는 경기도와 화성특례시가 주최하고 경기콘텐츠진흥원이 주관하는 경기도 대표 가을 음악 페스티벌로, 지난 7월 23일부터 NOL티켓(인터파크)을 통해 티켓을 판매하고 있다. 경기도민은 30%, 화성시민 40% 등의 다양한 할인 정책을 제공하고 있다.인뮤페를 방문하는 관객들의 편의를 위해 행사장 인근 지하철역(수원역, 병점역, 동탄역 등) 무료 셔틀버스를, 서울, 인천 등 전국 주요 거점에는 유료 셔틀버스를 운영할 예정이다.안승순 기자