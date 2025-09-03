이미지 확대 가을 소식 전하는 메밀꽃 활짝 2일 인천 연수구 선학동 언덕에 조경용으로 심은 하얀 메밀꽃이 활짝 피어 도심에 가을 기운을 물들이고 있다.

연합뉴스

2025-09-03 21면

