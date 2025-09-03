서울Pn 지방자치 볼거리 즐길거리 가을 소식 전하는 메밀꽃 활짝 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/enjoy_local/2025/09/03/20250903021012 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-03 00:52 입력 2025-09-03 00:52 이미지 확대 가을 소식 전하는 메밀꽃 활짝 2일 인천 연수구 선학동 언덕에 조경용으로 심은 하얀 메밀꽃이 활짝 피어 도심에 가을 기운을 물들이고 있다.연합뉴스 2일 인천 연수구 선학동 언덕에 조경용으로 심은 하얀 메밀꽃이 활짝 피어 도심에 가을 기운을 물들이고 있다. 연합뉴스 2025-09-03 21면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지