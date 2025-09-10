서울Pn 지방자치 볼거리 즐길거리 살람서울페스티벌 중동 문화 체험 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/enjoy_local/2025/09/10/20250910021012 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-10 00:14 입력 2025-09-10 00:14 이미지 확대 살람서울페스티벌 중동 문화 체험 9일 서울 광화문광장에서 열린 2025살람서울페스티벌에서 시민들과 외국인 관광객들이 아시아·중동의 문화를 체험하고 있다.뉴스1 9일 서울 광화문광장에서 열린 2025살람서울페스티벌에서 시민들과 외국인 관광객들이 아시아·중동의 문화를 체험하고 있다. 뉴스1 2025-09-10 21면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지