이미지 확대 살람서울페스티벌 중동 문화 체험 9일 서울 광화문광장에서 열린 2025살람서울페스티벌에서 시민들과 외국인 관광객들이 아시아·중동의 문화를 체험하고 있다.

뉴스1

2025-09-10 21면

