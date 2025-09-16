케데헌 열기로 후끈 달아오른 서울광장

글로벌 K팝 커버댄스 경연 성황

조회수 900만 초딩 헌트릭스 참가

멕시코·불가리아 팀도 멋진 공연

이미지 확대 지난 14일 서울 중구 서울광장에서 열린 ‘2025 서울헌터스 페스티벌’에서 참석자들이 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 수록곡 ‘골든’을 부르고 있다.

연합뉴스

2025-09-16 24면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“서울, 소리 질러!”‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)의 춤과 노래를 주제로 한 경연대회인 ‘2025 서울 헌터스 페스티벌’이 지난 14일 서울광장에서 개최했다. 이날 행사에서는 내외국인 총 10개조가 참가해 케데헌의 음악과 안무를 활용한 커버 무대를 선보였다. 참가자들은 댄스와 보컬로 나눠 케데헌의 주요 명장면에 삽입된 5곡을 활용해 라운드 배틀 형식으로 경연을 벌였다.첫 무대는 글로벌 K팝 커버댄스팀들의 경연으로 시작했다. 멕시코에서 온 ‘매드 비트 크루’와 불가리아의 ‘스킬스’는 엑소의 ‘러브 미 라잇’에 맞춘 멋진 커버댄스로 시민들의 박수를 받았다. 이어 참가자들은 멜로망스의 ‘사랑인가봐’, 사자보이즈의 ‘소다 팝’, 헌트릭스의 ‘골든’ 등에 맞춰 노래와 춤을 선보였다.이날 경연에는 최근 유튜브 쇼츠 조회수 900만회를 달성한 ‘초딩 헌트릭스’도 참가했는데, 이들은 ‘골든’으로 보컬 부문 우승팀에도 선정됐다. 또 댄스 부문에서는 스킬스가 우승의 영예를 안았다.이날 행사에서는 전문 댄서의 시범에 맞춘 ‘소다 팝’ 포인트 안무 레슨와 ‘골든’ 떼창 이벤트, 랜덤 플레이 댄스 등 관객들이 함께하는 참여 프로그램도 마련됐다. 또 피날레는 케데헌의 액션 장면과 안무 제작에 참여한 태권도 공연팀 ‘K타이거즈’가 장식했다.길기연 서울관광재단 대표이사는 “서울은 오랜 역사와 전통 위에 첨단기술과 혁신, 그리고 K팝의 열정이 어우러진 글로벌 문화도시”라며 “오늘 축제는 서울의 다채로운 얼굴을 보여주는 특별한 무대”라고 말했다.﻿안석 기자