이미지 확대 명재고택서 열린 한복 패션쇼 지난 13일 충남 논산 명재고택에서 열린 한복 패션쇼에서 모델들이 기념 촬영을 하고 있다. 이번 패션쇼는 서울시 무형문화재 제11호 침선장 이수자인 조경숙 디자이너가 한복 디자인을 맡았다. 명재고택은 조선 숙종 때 소론의 영수 윤증의 고택으로 국가 민속문화재다.

논산 뉴시스

2025-09-16 24면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난 13일 충남 논산 명재고택에서 열린 한복 패션쇼에서 모델들이 기념 촬영을 하고 있다. 이번 패션쇼는 서울시 무형문화재 제11호 침선장 이수자인 조경숙 디자이너가 한복 디자인을 맡았다. 명재고택은 조선 숙종 때 소론의 영수 윤증의 고택으로 국가 민속문화재다.논산 뉴시스