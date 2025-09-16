서울Pn 지방자치 볼거리 즐길거리 명재고택서 열린 한복 패션쇼 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/enjoy_local/2025/09/16/20250916024012 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-16 00:41 입력 2025-09-16 00:41 이미지 확대 명재고택서 열린 한복 패션쇼 지난 13일 충남 논산 명재고택에서 열린 한복 패션쇼에서 모델들이 기념 촬영을 하고 있다. 이번 패션쇼는 서울시 무형문화재 제11호 침선장 이수자인 조경숙 디자이너가 한복 디자인을 맡았다. 명재고택은 조선 숙종 때 소론의 영수 윤증의 고택으로 국가 민속문화재다.논산 뉴시스 지난 13일 충남 논산 명재고택에서 열린 한복 패션쇼에서 모델들이 기념 촬영을 하고 있다. 이번 패션쇼는 서울시 무형문화재 제11호 침선장 이수자인 조경숙 디자이너가 한복 디자인을 맡았다. 명재고택은 조선 숙종 때 소론의 영수 윤증의 고택으로 국가 민속문화재다. 논산 뉴시스 2025-09-16 24면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지