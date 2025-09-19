서울Pn 지방자치 볼거리 즐길거리 신나는 계룡군문화축제·지상군페스티벌 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/enjoy_local/2025/09/19/20250919027012 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-19 00:26 입력 2025-09-19 00:26 이미지 확대 신나는 계룡군문화축제·지상군페스티벌 충남 계룡대 활주로에서 열린 ‘2025 계룡군문화축제·지상군페스티벌’에서 아이들이 군사경찰 모터사이클에 올라 체험을 하고 있다. 축제는 21일까지 이어진다.계룡 뉴스1 충남 계룡대 활주로에서 열린 ‘2025 계룡군문화축제·지상군페스티벌’에서 아이들이 군사경찰 모터사이클에 올라 체험을 하고 있다. 축제는 21일까지 이어진다. 계룡 뉴스1 2025-09-19 27면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지