이미지 확대 신나는 계룡군문화축제·지상군페스티벌 충남 계룡대 활주로에서 열린 ‘2025 계룡군문화축제·지상군페스티벌’에서 아이들이 군사경찰 모터사이클에 올라 체험을 하고 있다. 축제는 21일까지 이어진다.

계룡 뉴스1

2025-09-19 27면

