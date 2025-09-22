경기인뮤페, 경기도 대표 가을 축제 ‘자리매김’···이틀간 7500명 관람

이미지 확대 2025 경기인디뮤직페스티벌 공연 현장(경콘진 제공)

올해로 5주년을 맞은 ‘경기인디뮤직페스티벌 2025(인뮤페)’가 경기도 대표 가을 음악 축제로 자리매김했다.경기도콘텐츠진흥원은 지난 20일과 21일 이틀간 화성특례시 정조효공원에서 열린 ‘인뮤페’에 총 7천5백여 명의 관객이 찾았다고 밝혔다.인뮤페는 경기도와 화성특례시가 주최하고 경기콘텐츠진흥원(경콘진)이 주관하는 음악 축제로, 경기지역 뮤지션에게 대형 공연 기회를 제공하고 도민에게 비교적 낮은 입장료로 공연 관람 기회를 제공하는 사업이다. 올해는 사전 판매된 얼리버드 티켓이 1분 만에 동이 났고, 공연 당일에도 이른 아침부터 관람객이 몰렸다.김경호와 비트펠라하우스, 에픽하이, 숀 등의 뮤지션이 공연 무대에 올랐고 올해로 10주년을 맞은 ‘인디스땅스 2025’ 결선 무대도 열렸다. 인디땅스 우승은 다다다(DADADA)가 차지했다.공연 외에도 다양한 부대행사가 열렸다. 정조효공원의 역사적 의미와 인뮤페 특유의 ‘힙한 감성’을 담은 체험 부스가 운영됐고, 버블 공연, 마술 공연, 무소음 디제잉 등 시간대별 프로그램도 이어졌다.한편 올해 인뮤페는 지난해에 이어 관람객이 개인 텀블러를 가져오면 물을 마실 수 있는 ‘샘터’를 운영하고 푸드트럭을 통해 판매하는 음식은 모두 다회용기를 사용하는 등 친환경 축제로 펼쳐졌다.안승순 기자