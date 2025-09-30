‘안양1번가 넘버원 페스티벌’ 10월 17~18일 개최

이미지 확대

경기도 안양시 만안구 안양1번가 일대에서 오는 10월 17일과 18일 ‘제3회 안양1번가 넘버원 페스티벌’이 열린다.넘버원 페스티벌은 청년들이 다양한 분야에서 ‘자신만의 끼와 열정을 쏟는다면 최고가 될 수 있다’는 꿈과 희망의 메시지를 담은 축제로 젊은 세대의 대표 문화공간이었던 만안구 안양1번가의 명성을 되살리고 활기를 더하기 위한 매년 열리고 있다.첫날인 17일 본공연은 오후 4시 30분부터 오후 8시 30분까지 에겐남, D.EL, 구해줘 등이 참여하는 엠지온스테이지(MZ On Stage), 싱어송라이터 두선정(DOO)의 넘버원라이브온(No.1 Live On)이 진행되며, 인플루언서 광토스(Kwang tos)가 진행하는 참여형 토크콘서트가 열린다.18일에는 오후 2시 30분부터 넘버원골든벨을 시작으로 블라스트·유스(Youth) 등 대학생 동아리의 댄스공연과 랜덤플레이댄스에 이어 무드등 어쿠스틱·홍대광의 노래 공연도 펼쳐진다.이와 함께 관내 대학의 호텔·외식 관련 학과와 상인회가 함께 참여하는 먹거리마당(푸드존) 등 부대 행사 등이 운영된다.관내 연성대학교와 상생 프로젝트도 추진된다. 페스티벌 기간에 교내 축제(10. 17)를 여는 연성대학교가 축제 뒤풀이 장소를 안양1번가로 공식 지정하고 안양1번가 상권에서 사용할 수 있는 상생 바우처를 학생들에게 제공해 넘버원 페스티벌을 즐길 수 있도록 할 예정이다.최대호 안양시장은 “청년들이 그들만의 문화를 마음껏 누리고 서로 소통하는 에너지 넘치는 축제가 되길 희망한다”면서 “더불어 젊음의 상징이었던 안양1번가가 명성을 되찾는 계기가 되길 바란다”라고 말했다.안승순 기자