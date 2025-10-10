코스모스 1억 송이 장관… ‘정원도시 나주’ 느끼세요

영산강축제 첫날에만 15만명 몰려

연꽃데크길 등 인기, 12일까지 계속

이미지 확대 개막 첫날 역대 최다인 15만명의 방문자 수를 기록한 ‘2025 나주영산강축제’.

전남 나주시가 ‘2025 나주영산강축제’ 개막 첫날인 지난 8일 15만명의 인파를 모으며, 가을 축제 시즌의 중심으로 부상했다.‘영산강의 새로운 이야기, 지금 다시 시작 시즌2’를 주제로 오는 12일까지 이어질 한 이번 축제는 정원·농업·문화가 융합된 생태융합형 축제로, 나주시의 영산강 르네상스 전략을 구현하는 핵심 무대다. 시민과 관광객들은 체험 부스, 미식관, 꽃단지, 공연장을 오가며 ‘정원도시 나주’의 변화를 체감했다. 9일 나주시에 따르면 개막 첫날 15만명의 방문객 수는 역대 최대 규모였다.축제가 펼쳐진 영산강정원은 나주시가 국가정원 지정을 추진 중인 핵심 공간이다. 28만㎡(약 7만평) 규모의 들섬 꽃단지에는 1억 송이 코스모스가 장관을 이루고, 횡단교와 수상 징검다리, 연꽃데크길이 새로운 관광 동선으로 주목받았다. 올해 새롭게 선보인 ‘영산강 주제관’은 강의 역사·생태·문화를 한눈에 볼 수 있어 관광객의 발길이 끊이지 않았다.개막식에는 윤병태 나주시장과 김영록 전남지사, 신정훈 국회의원, 김영우 영산강유역환경청장, 이재남 나주시의회 의장 등이 참석했다. 윤 나주시장은 “영산강정원은 향후 15만평으로 확장해 지방정원 지정 후 국가정원에 도전할 계획”이라며 “40만㎡ 습지를 생태습지로 복원하고 수생정원을 조성하며, 접근성 개선을 위해 광역도로 확장과 보행교 설치를 추진하고 영산강정원이 73만평으로 성장해 시민과 관광객 모두에게 열린 명품 정원이 되도록 하겠다”고 밝혔다.﻿나주 서미애 기자