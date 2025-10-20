이미지 확대 “날아라 날아라 종이비행기” 19일 서울 여의도 한강공원에서 열린 ‘2025 한강 종이비행기 축제’ 멀리 날리기 경기에 참가한 어린이들이 손수 접은 비행기를 공중에 날리고 있다.

연합뉴스

