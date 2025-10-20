메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

“날아라 날아라 종이비행기”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-10-20 00:19
입력 2025-10-20 00:19
이미지 확대
“날아라 날아라 종이비행기”
“날아라 날아라 종이비행기” 19일 서울 여의도 한강공원에서 열린 ‘2025 한강 종이비행기 축제’ 멀리 날리기 경기에 참가한 어린이들이 손수 접은 비행기를 공중에 날리고 있다.
연합뉴스


19일 서울 여의도 한강공원에서 열린 ‘2025 한강 종이비행기 축제’ 멀리 날리기 경기에 참가한 어린이들이 손수 접은 비행기를 공중에 날리고 있다.

연합뉴스
2025-10-20 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기