"날아라 날아라 종이비행기" 19일 서울 여의도 한강공원에서 열린 '2025 한강 종이비행기 축제' 멀리 날리기 경기에 참가한 어린이들이 손수 접은 비행기를 공중에 날리고 있다.연합뉴스 19일 서울 여의도 한강공원에서 열린 '2025 한강 종이비행기 축제' 멀리 날리기 경기에 참가한 어린이들이 손수 접은 비행기를 공중에 날리고 있다. 연합뉴스 2025-10-20 21면