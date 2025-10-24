봉화·수원, 청량산에 ‘상생 캠핑장’ 오픈

수원서 사업비 부담 10년 위탁 운영

두 지자체 주민 등 이용료 50% 할인

이미지 확대 지난 22일 문을 연 경북 ‘봉화 청량산 수원캠핑장’.

수원시 제공

경기 수원과 경북 봉화군이 손을 맞잡고 지난 22일 봉화 청량산 자락에 상생의 캠핑장을 열었다. 수원시는 인구 125만명으로 전국 기초단체 중 가장 큰 도시이고, 봉화군은 인구 감소율 전국 2위로 인구소멸 고위험 지역이다.‘청량산 수원캠핑장’은 수원시가 사업비 20억원 전액을 부담해 리모델링한 자연친화형 시설로, 봉화군이 부지 및 기반 시설을 제공하고, 수원시가 10년간 무상 위탁방식으로 운영한다. 오토캠핑존 12면, 숙박시설 18면과 함께 정원길, 바닥분수 등 조경·놀이시설과 화장실, 샤워실, 수원시 홍보관 등 부대시설, 개인 화로대 등의 편의시설을 갖췄다.다채로운 프로그램도 운영된다. 주말 정규 프로그램은 자연체험, 야간 생태탐방 등이 있고, 계절 프로그램은 다도 체험(봄), 별자리 무드등 만들기(여름), 개미집·팥손난로 만들기(가을·겨울) 등이 있다. 지역 연계 프로그램은 청량산도립공원 생태탐방, 봉화군 특산물 체험, 전통시장 탐방, 지역 축제(은어·송이·봄꽃 축제) 연동 캠프 등이다. 수원시민, 봉화군민, 국가유공자 등은 캠핑장 이용료의 50%를 할인받는다.이재준 수원시장은 “인구 감소는 소멸위기 지역만의 문제가 아니라 국가적인 문제”라며 “청량산 수원캠핑장이 소멸 위기에 대응하는 좋은 모델이 될 것”이라고 말했다.박현국 봉화군수는 “봉화를 찾은 수원 시민들이 봉화의 인심을 느끼고, 청정한 농산물을 맛볼 수 있도록 노력하겠다”고 화답했다.﻿안승순 기자