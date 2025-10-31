메뉴
청계천 야간경관 점등식 패션쇼

수정 2025-10-31 00:01
입력 2025-10-31 00:01
청계천 야간경관 점등식 패션쇼
청계천 야간경관 점등식 패션쇼 30일 오후 서울 종로구 청계천 오간수교에서 열린 ‘청계천 야간경관 점등식’에서 패션쇼가 진행되고 있다. 서울시는 청계천 복원 20주년을 맞아 추진한 야간경관 개선사업의 성과를 알리기 위해 이날 조명을 일제히 밝히는 점등 퍼포먼스를 진행하고, 동대문 기반 신진 디자이너 6인의 패션쇼를 선보였다.
30일 오후 서울 종로구 청계천 오간수교에서 열린 '청계천 야간경관 점등식'에서 패션쇼가 진행되고 있다. 서울시는 청계천 복원 20주년을 맞아 추진한 야간경관 개선사업의 성과를 알리기 위해 이날 조명을 일제히 밝히는 점등 퍼포먼스를 진행하고, 동대문 기반 신진 디자이너 6인의 패션쇼를 선보였다.

2025-10-31 27면
