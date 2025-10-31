이미지 확대 깊어가는 가을, 국화 옆에서 30일 경남 거창군 신원면 거창사건추모공원에 국화꽃이 활짝 펴 있다. 거창군은 이곳에서 31일부터 다음달 9일까지 열흘 동안 ‘제18회 국화관람회’를 연다.

거창군 제공

