깊어가는 가을, 국화 옆에서

수정 2025-10-31 00:01
입력 2025-10-31 00:01
이미지 확대
깊어가는 가을, 국화 옆에서
30일 경남 거창군 신원면 거창사건추모공원에 국화꽃이 활짝 펴 있다. 거창군은 이곳에서 31일부터 다음달 9일까지 열흘 동안 '제18회 국화관람회'를 연다.
거창군 제공
거창군 제공


30일 경남 거창군 신원면 거창사건추모공원에 국화꽃이 활짝 펴 있다. 거창군은 이곳에서 31일부터 다음달 9일까지 열흘 동안 ‘제18회 국화관람회’를 연다.

거창군 제공
2025-10-31 27면
