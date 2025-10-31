서울Pn 지방자치 볼거리 즐길거리 깊어가는 가을, 국화 옆에서 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/enjoy_local/2025/10/31/20251031027012 URL 복사 댓글 0 수정 2025-10-31 00:01 입력 2025-10-31 00:01 이미지 확대 깊어가는 가을, 국화 옆에서 30일 경남 거창군 신원면 거창사건추모공원에 국화꽃이 활짝 펴 있다. 거창군은 이곳에서 31일부터 다음달 9일까지 열흘 동안 ‘제18회 국화관람회’를 연다.거창군 제공 30일 경남 거창군 신원면 거창사건추모공원에 국화꽃이 활짝 펴 있다. 거창군은 이곳에서 31일부터 다음달 9일까지 열흘 동안 ‘제18회 국화관람회’를 연다. 거창군 제공 2025-10-31 27면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지