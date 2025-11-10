메뉴
APEC 정상회의장 시민에 공개

수정 2025-11-09 23:59
입력 2025-11-09 23:59
APEC 정상회의장 시민에 공개
APEC 정상회의장 시민에 공개 9일 경북 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 APEC 정상회의 시민 공개관람에서 사전 신청한 시민과 관광객들이 정상회의장을 둘러보고 있다.
경주 뉴시스


9일 경북 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 APEC 정상회의 시민 공개관람에서 사전 신청한 시민과 관광객들이 정상회의장을 둘러보고 있다.

경주 뉴시스
2025-11-10 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
