이미지 확대 APEC 정상회의장 시민에 공개 9일 경북 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 APEC 정상회의 시민 공개관람에서 사전 신청한 시민과 관광객들이 정상회의장을 둘러보고 있다.

경주 뉴시스

2025-11-10 21면

