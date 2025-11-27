서울Pn 지방자치 볼거리 즐길거리 불 밝힌 크리스마스 트리 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/enjoy_local/2025/11/27/20251127020010 URL 복사 댓글 0 수정 2025-11-27 00:25 입력 2025-11-27 00:25 이미지 확대 불 밝힌 크리스마스 트리 26일 부산 해운대구 신세계센텀시티 지하 2층 중앙광장을 찾은 시민들이 화려하게 불을 밝힌 트리를 배경으로 기념사진을 찍고 있다.부산 뉴시스 26일 부산 해운대구 신세계센텀시티 지하 2층 중앙광장을 찾은 시민들이 화려하게 불을 밝힌 트리를 배경으로 기념사진을 찍고 있다. 부산 뉴시스 2025-11-27 20면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지