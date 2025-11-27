메뉴
불 밝힌 크리스마스 트리

수정 2025-11-27 00:25
입력 2025-11-27 00:25
이미지 확대
불 밝힌 크리스마스 트리
불 밝힌 크리스마스 트리 26일 부산 해운대구 신세계센텀시티 지하 2층 중앙광장을 찾은 시민들이 화려하게 불을 밝힌 트리를 배경으로 기념사진을 찍고 있다.
부산 뉴시스


26일 부산 해운대구 신세계센텀시티 지하 2층 중앙광장을 찾은 시민들이 화려하게 불을 밝힌 트리를 배경으로 기념사진을 찍고 있다.

부산 뉴시스
2025-11-27 20면
