이미지 확대 불 밝힌 크리스마스 트리 26일 부산 해운대구 신세계센텀시티 지하 2층 중앙광장을 찾은 시민들이 화려하게 불을 밝힌 트리를 배경으로 기념사진을 찍고 있다.

부산 뉴시스

2025-11-27 20면

