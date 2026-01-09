‘6년근 인삼’ 먹여 키운 송어 잡으러 오세요

14회 홍천강 꽁꽁축제 오늘 개막

눈썰매·얼음썰매 체험 등 행사 다채

이미지 확대 지난 7일 신영재(오른쪽) 강원 홍천군수가 홍천강 꽁꽁축제가 열릴 홍천읍 홍천강을 찾아 얼음 두께 등 준비 상황을 점검했다.

홍천군 제공

2026-01-09 27면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

강원 홍천문화재단은 9일부터 25일까지 홍천강 꽁꽁축제를 개최한다고 8일 밝혔다.올해로 14회째를 맞는 꽁꽁축제는 홍천읍 홍천강 일대에서 다양한 체험 프로그램으로 꾸며진다. 축제의 백미는 6년근 인삼을 배합한 사료를 먹여 키운 ‘인삼 송어’를 잡는 체험이다. 얼음낚시터를 비롯해 부교낚시터, 실내낚시터가 운영되고 맨손 잡기 체험장도 마련된다. 재단 관계자는 “얼음낚시터의 얼음 두께가 20㎝를 넘어 안전에 이상이 없다”며 “최근 영하권 날씨가 이어져 최상의 빙질로 관광객을 맞을 것으로 보인다”고 말했다.송어 잡기 외에도 얼음 썰매, 눈썰매와 블록·드론·가상현실(VR) 등 체험 프로그램을 즐길 수 있다. ㈜소노인터내셔널이 내놓은 경차 1대를 비롯해 다양한 경품이 걸린 행운권 추첨 이벤트도 진행된다. 추첨 일시는 25일 오후 5시 10분이다.홍천군은 축제 기간 8회에 걸쳐 ‘무궁화호로 떠나는 홍천 시티투어’ 관광 상품을 운용한다. 서울 청량리역에서 무궁화호 열차를 타고 서원주역에 도착한 뒤 시티투어 버스를 타고 축제장과 공작산 수타사, 하이트진로 맥주 공장, 홍천미술관, 홍천성당 등을 둘러보는 일정으로 구성됐다. ﻿홍천 김정호 기자