‘호수에서 즐기는 특별한 겨울’…의왕시, 제8회 왕송호수 겨울축제(1월 16일~2월 1일) 개최

안승순 기자
수정 2026-01-09 12:05
입력 2026-01-09 12:05
제7회 의왕왕송호수 겨울축제(의왕시 제공)
제7회 의왕왕송호수 겨울축제(의왕시 제공)


경기 의왕시(시장 김성제)가 오는 16일부터 2월 1일까지 왕송호수공원 공영주차장에서 시민과 방문객 누구나 즐길 수 있는 ‘제8회 의왕왕송호수 겨울축제’를 개최한다고 9일 밝혔다.

의왕왕송호수 겨울축제는 겨울철 가족 단위 방문객을 위한 체험 중심형 축제로, 눈썰매와 눈 놀이터 등 다양한 겨울놀이 프로그램과 포토존, 먹거리존을 운영한다.

축제의 대표 프로그램인 슬로프형 눈썰매장은 길이 50m 규모로 조성되며, 유아를 위한 눈동산·이글루 체험과 눈사람 만들기 등의 눈 놀이터, 어린이들이 즐길 수 있는 레일기차 등 전 연령층이 함께 즐길 수 있는 다양한 체험 콘텐츠가 마련된다.

또한, 대형 눈사람과 겨울 캐릭터 조형물이 설치된 포토존과 함께, 우동·떡볶이·어묵 등 겨울철 간식을 판매하는 먹거리존도 운영돼 축제의 즐거움을 더한다.

매주 토요일 점심시간에는 마술, 서커스, 풍선아트 등 다채로운 공연 프로그램이 펼쳐지고, 사회관계망서비스 인증 이벤트를 통해 스카이레일과 조류생태과학관 무료 이용권을 제공하는 관광자원 연계 이벤트도 진행된다.

안승순 기자
