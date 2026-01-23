천안시 캐릭터 ‘누비·또와’ 관광 마케팅 본격화

이미지 확대 천안시 관광캐릭터 ‘누비·또와’를 활용한 월별 배경화면. 시 제공

충남 천안시는 관광 캐릭터 ‘누비·또와’를 활용한 월별 배경화면(월페이퍼)과 관광지 스토리텔링 영상으로 관광 마케팅을 강화한다고 23일 밝혔다.시는 캐릭터의 매력을 살린 디자인 월페이퍼와 천안 주요 관광지를 배경으로 한 영상을 공식 누리소통망(SNS) 채널을 통해 순차적으로 공개할 예정이다.스토리텔링 영상은 누비와 또와가 천안 명소를 직접 누비며 여행을 즐기는 에피소드 중심으로 구성됐다.시는 짧고 강렬한 숏폼 콘텐츠를 선호하는 최신 소비 트렌드에 발맞춰 캐릭터의 시선을 통해 자연스럽게 관광지의 매력을 노출하고 실제 방문까지 이끌어내는 스토리텔링 마케팅을 전개할 계획이다.월별 배경화면과 영상은 천안시 관광 공식 인스타그램과 카카오톡 채널에서 확인할 수 있으며 배경화면은 누구나 무료로 내려받아 사용할 수 있다.시 관계자는 “누비·또와 콘텐츠를 통해 천안 관광을 더욱 친근하게 알리겠다”며 “계절과 관광지를 결합한 온라인 마케팅을 지속적으로 확대할 계획”이라고 말했다.천안 이종익 기자