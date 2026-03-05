이미지 확대 창덕궁 인정전 내부 공개 외국인을 비롯한 관광객들이 4일 서울 종로구 창덕궁 인정전에서 ‘해설과 함께 만나는 창덕궁 으뜸전각, 인정전 내부 관람’ 특별 프로그램에 참여하고 있다. 국가유산청은 이달 매주 수요일부터 일요일까지 평소 밖에서만 볼 수 있었던 인정전 내부를 공개 운영한다.

홍윤기 기자

2026-03-05 18면

