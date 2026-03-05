서울Pn 지방자치 볼거리 즐길거리 창덕궁 인정전 내부 공개 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/enjoy_local/2026/03/05/20260305018012 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-03-05 00:57 입력 2026-03-05 00:57 이미지 확대 창덕궁 인정전 내부 공개 외국인을 비롯한 관광객들이 4일 서울 종로구 창덕궁 인정전에서 ‘해설과 함께 만나는 창덕궁 으뜸전각, 인정전 내부 관람’ 특별 프로그램에 참여하고 있다. 국가유산청은 이달 매주 수요일부터 일요일까지 평소 밖에서만 볼 수 있었던 인정전 내부를 공개 운영한다.홍윤기 기자 외국인을 비롯한 관광객들이 4일 서울 종로구 창덕궁 인정전에서 ‘해설과 함께 만나는 창덕궁 으뜸전각, 인정전 내부 관람’ 특별 프로그램에 참여하고 있다. 국가유산청은 이달 매주 수요일부터 일요일까지 평소 밖에서만 볼 수 있었던 인정전 내부를 공개 운영한다. 홍윤기 기자 2026-03-05 18면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 창덕궁 인정전 내부 공개 운영 요일은? 수요일~일요일 월요일~금요일