이미지 확대 수원 화성행궁 앞 무예24기 시범공연 수원시립공연단원들이 5일 경기 수원시 화성행궁 앞에서 무예24기 시범공연을 하고 있다. 무예24기 시범 상설공연은 혹한기 정기 휴연을 마치고 지난 3일부터 재개됐다.

연합뉴스

2026-03-06 19면

