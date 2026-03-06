메뉴
수원 화성행궁 앞 무예24기 시범공연

수정 2026-03-06 00:03
입력 2026-03-06 00:03
수원 화성행궁 앞 무예24기 시범공연
수원 화성행궁 앞 무예24기 시범공연 수원시립공연단원들이 5일 경기 수원시 화성행궁 앞에서 무예24기 시범공연을 하고 있다. 무예24기 시범 상설공연은 혹한기 정기 휴연을 마치고 지난 3일부터 재개됐다.
연합뉴스


수원시립공연단원들이 5일 경기 수원시 화성행궁 앞에서 무예24기 시범공연을 하고 있다. 무예24기 시범 상설공연은 혹한기 정기 휴연을 마치고 지난 3일부터 재개됐다.

연합뉴스
2026-03-06 19면
