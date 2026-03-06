서울Pn 지방자치 볼거리 즐길거리 수원 화성행궁 앞 무예24기 시범공연 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/enjoy_local/2026/03/06/20260306019011 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-06 00:03 입력 2026-03-06 00:03 이미지 확대 수원 화성행궁 앞 무예24기 시범공연 수원시립공연단원들이 5일 경기 수원시 화성행궁 앞에서 무예24기 시범공연을 하고 있다. 무예24기 시범 상설공연은 혹한기 정기 휴연을 마치고 지난 3일부터 재개됐다.연합뉴스 수원시립공연단원들이 5일 경기 수원시 화성행궁 앞에서 무예24기 시범공연을 하고 있다. 무예24기 시범 상설공연은 혹한기 정기 휴연을 마치고 지난 3일부터 재개됐다. 연합뉴스 2026-03-06 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 무예24기 시범 상설공연이 재개된 날은? 3일 5일