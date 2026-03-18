경기관광공사, 경기도 문화사계「경기 상상해 ‘봄’ 페스타」28~29일 개최

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도와 경기관광공사는 오는 28일부터 29일까지 이틀간 수원 경기상상캠퍼스 일원에서 경기도 대표 사계절 테마형 문화예술 축제인 ‘경기도 문화사계’의 하나로 「경기 상상해 ‘봄’ 페스타」를 개최한다고 18일 밝혔다.‘봄꽃과 문화·체험 콘텐츠의 결합’을 주제로 한 이번 행사는 체험형 문화축제로 꾸며진다. 오전 10시부터 오후 6시까지 공연, 체험, 이벤트, 홍보관 등 다양한 프로그램을 운영해 방문객들에게 따뜻한 봄날의 즐거운 추억을 선사할 예정이다.주요 프로그램은 역사 강사 ‘최태성’, 과학 커뮤니케이터 ‘궤도’가 참여하는 토크 콘서트를 비롯해 기회소득 예술인이 참여하는 버스킹 공연과 마술쇼 등 다채로운 공연이 펼쳐진다.또한 가족과 연인을 위한 봄빛 감성 포토존, 업사이클링 공작 체험, 꽃갈피 만들기, 봄꽃 씨앗 만들기 등 친환경 체험 프로그램이 운영된다.축제 첫날에는 MBC M의 음악 프로그램 ‘피크닉라이브 소풍’ 공개녹화가 진행된다. 이무진, 김나영, 우디, 최여원 등이 출연한다.조원용 경기관광공사 사장은 “경기도 봄 축제는 매년 도민들에게 많은 사랑을 받아온 행사로 올해는 경기상상캠퍼스에서 개최하는 만큼 더욱 풍성한 프로그램으로 방문객들을 맞이할 계획”이라며 “따뜻한 봄날 가족과 연인, 친구들과 함께 즐거운 추억을 만들길 바란다”고 밝혔다.한편 ‘경기도 문화사계’는 사계절의 특성을 반영한 테마형 문화·예술 축제를 통해 도민의 문화 향유 기회를 확대하고, 지역경제 활성화에 기여하기 위해 추진되는 경기도 대표 문화축제 브랜드다.안승순 기자