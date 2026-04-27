5월 황금연휴 맞아 관광지 130곳, ‘경기 투어패스’로 무제한 즐긴다

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경기도와 경기관광공사가 5월 황금연휴 및 가정의 달 등 여행 수요가 많은 시기에 맞춰 ‘경기 투어패스’와 ‘베이밸리 투어패스’를 각각 27일과 28일부터 판매한다.경기 투어패스는 도내 31개 시군의 참여 관광지와 체험시설을 자유롭게 이용할 수 있는 통합이용권이다. 현재 ▲24시간권(2만 6900원)과 ▲48시간권(3만 5900원)이 있으며 도내 관광지, 체험시설, 카페 등 130여 개소가 참여한다. 도는 연내 가맹 관광지를 200개소까지 확대할 예정이다.이용객은 온라인 플랫폼을 통해 간편하게 구매할 수 있다. 구매 시 모바일 티켓 형태로 제공되며 이용 기간 내 자유롭게 관광시설을 방문하면 된다. 별도 예약 없이 사용 가능하며 여행 동선에 맞춰 관광을 즐길 수 있다.베이밸리 투어패스는 경기 남부와 충남 북부의 참여 관광지를 이용할 수 있는 초광역 통합관광상품이다. 통합이용권 출시에 앞서 경기와 충남 주요 관광지 2곳을 선택해 이용할 수 있는 ‘내 맘대로 랜드마크(약 20개소) 패키지’ 상품을 1000매 한정으로 스마트스토어 출시 기념 정상가 1만 5900원에서 1만 3900원으로 할인 판매한다.안승순 기자