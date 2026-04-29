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수원 화성행궁, 5월1일부터 ‘달빛화담, 花談’ 개장(금~일)

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안승순 기자
수정 2026-04-29 09:42
입력 2026-04-29 09:42
세줄 요약
  • 화성행궁 야간개장 달빛화담 5월 1일 개장
  • 금·토·일 밤 9시30분까지 관람 확대
  • 4개 테마와 홀로그램·드론 체험 마련
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화성행궁 야간 개장(수원시 제공)
화성행궁 야간 개장(수원시 제공)


수원 화성행궁 야간개장 ‘달빛화담, 花談’이 5월 1일 시작된다. 11월 1일까지 매주 금·토·일요일에는 저녁 9시 30분까지 화성행궁을 관람할 수 있다.

정조대왕의 원대한 꿈과 효심을 느낄 수 있는 화성행궁은 전국 행궁 중 가장 돋보이는 규모와 격식을 갖췄다.

수원시는 화성행궁을 ▲환영의 빛 ▲몰입의 빛 ▲놀이마당 ▲사색의 공간 등 4개 테마 공간으로 구성해 3차원(3D) 홀로그램, 레이저 연출, 나비 드론, 달빛 윤무 사진관 등 다양한 볼거리와 체험거리를 준비했다.

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유여택에서는 무예24기 야간 특별공연(5~8월)이 최초로 펼쳐진다.

2026 화성행궁 야간개장의 시작을 알리는 개막 공연 ‘화성만개/花聲滿開 : 꽃의 소리, 만개하다’는 5월 2일 오후 7시 화성행궁 낙남헌 앞마당에서 열린다.

수원시립합창단, 국악인 남상일, 퓨전 국악 밴드 ‘프로젝트 락’이 참여해 전통의 깊이와 현대의 감성을 아우르는 다채로운 무대를 선보일 예정이다.

한복을 착용한 관람객, 만 6세 이하 미취학 아동 등은 화성행궁을 무료로 관람할 수 있다.



수원시는 화성행궁 야간개장을 시작으로, 여름에는 ‘수원화성 헤리티지 콘서트’(6월 13일), ‘2026 수원 국가유산 야행’(8월 14~16일), 가을에는 ‘수원화성 미디어아트’(9월 19일~10월 6일), ‘수원화성문화제’(10월 4~11일)의 야조 등의 축제를 열 계획이다.

안승순 기자
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