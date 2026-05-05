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‘전국~ 빵지자랑’ 송파로 빵지순례 떠나요

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서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-05-05 00:14
입력 2026-05-05 00:14

8~10일 가락몰 22개 제과점 참가

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‘제3회 전국빵지자랑’ 포스터
‘제3회 전국빵지자랑’ 포스터


서울시농수산식품공사는 가정의 달을 맞아 8일부터 10일까지 송파구 가락동 가락몰 3층 하늘공원에서 ‘제3회 전국빵지자랑’을 연다고 4일 밝혔다.

전국 유명 베이커리가 참가하는 이 축제는 2024년 시작됐다. 지난해에는 2만여명이 방문하는 대규모 행사로 자리 잡았다.

올해는 서울 15곳, 경기 3곳, 강원 3곳, 대전 1곳 등 22개의 유명 베이커리가 참여한다. 평소 발품을 팔지 않으면 경험하기 힘든 유명 베이커리의 갓 구운 빵을 현장에서 맛볼 수 있다.

속초 ‘베이커리가루’, 강릉 ‘팡파미유’, 춘천 ‘파머스가든’ 등이 지난해에 이어 참여하고 수원 ‘코른베르그’, 성남 ‘크랙크랙’은 올해 처음 참가한다.


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이와 함께 인디밴드 공연과 버블쇼, 매직쇼, 캐리커처, 페이스페인팅 프로그램도 마련된다. 또한 방문객을 위해 빵 소비쿠폰과 성심당 케이크, 가락몰 상품권 등이 제공된다. 공사는 판매 수익금의 일부를 가락시장 내 노숙인 무료급식소인 ‘하상바오로의 집’에 기부한다.

서유미 기자
세줄 요약
  • 가락몰 하늘공원서 전국빵지자랑 개최
  • 전국 22개 베이커리 참여, 빵 시식 행사
  • 공연·체험·쿠폰 제공, 수익 일부 기부
2026-05-05 19면
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