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여름빛 청보리 일렁일렁

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수정 2026-05-05 00:14
입력 2026-05-05 00:14
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여름빛 청보리 일렁일렁
여름빛 청보리 일렁일렁 어린이날과 여름의 시작을 알리는 절기인 입하를 하루 앞둔 4일 인천 남동구 인천대공원 어울정원을 찾은 시민들이 원두막에 올라 청보리밭을 감상하고 있다.
뉴시스


어린이날과 여름의 시작을 알리는 절기인 입하를 하루 앞둔 4일 인천 남동구 인천대공원 어울정원을 찾은 시민들이 원두막에 올라 청보리밭을 감상하고 있다.

뉴시스
2026-05-05 19면
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