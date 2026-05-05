이미지 확대 여름빛 청보리 일렁일렁 어린이날과 여름의 시작을 알리는 절기인 입하를 하루 앞둔 4일 인천 남동구 인천대공원 어울정원을 찾은 시민들이 원두막에 올라 청보리밭을 감상하고 있다.

뉴시스

2026-05-05 19면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

어린이날과 여름의 시작을 알리는 절기인 입하를 하루 앞둔 4일 인천 남동구 인천대공원 어울정원을 찾은 시민들이 원두막에 올라 청보리밭을 감상하고 있다.뉴시스