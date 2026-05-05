서울Pn 지방자치 볼거리 즐길거리 여름빛 청보리 일렁일렁 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/enjoy_local/2026/05/05/20260505019006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-05 00:14 입력 2026-05-05 00:14 이미지 확대 여름빛 청보리 일렁일렁 어린이날과 여름의 시작을 알리는 절기인 입하를 하루 앞둔 4일 인천 남동구 인천대공원 어울정원을 찾은 시민들이 원두막에 올라 청보리밭을 감상하고 있다.뉴시스 어린이날과 여름의 시작을 알리는 절기인 입하를 하루 앞둔 4일 인천 남동구 인천대공원 어울정원을 찾은 시민들이 원두막에 올라 청보리밭을 감상하고 있다. 뉴시스 2026-05-05 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지