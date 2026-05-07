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“맥주 한잔이 지역상권을 살립니다”…과천시 상점가, 맥주축제 개최(9~10일)

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안승순 기자
수정 2026-05-07 11:39
입력 2026-05-07 11:39
세줄 요약
  • 과천시, 중앙공원 일대 맥주축제 개최
  • 푸드트럭·포장마차·상인부스 먹거리 운영
  • 쿠폰 연계·체험·공연으로 상권 활성화
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경기 과천시는 9일부터 10일 이틀 동안 과천 중앙공원과 굴다리길 일원에서 과천시 상인회 주관으로 ‘제1회 과천상점가 맥주축제’가 열린다고 7일 밝혔다.

이번 축제는 가정의 달을 맞아 시민과 방문객에게 도심 속 휴식과 즐거움을 제공하고, 지역 상권에 활력을 더하기 위해 마련됐다.

행사장에서는 맥주와 어울리는 다양한 먹거리 장터가 펼쳐진다. 푸드트럭과 추억의 포장마차 거리가 조성되며, 상인들이 직접 운영하는 부스에서는 통문어숙회, 국물 닭발 등 특색 있는 메뉴들이 관람객들의 입맛을 당길 예정이다.

이와 함께 축제 방문이 실제 상점가 이용으로 이어질 수 있도록 연계 이벤트가 운영된다. 중앙공원 내 상인회 부스에 설치된 ‘참여 점포 쿠폰 배너’를 촬영한 뒤 해당 매장을 방문해 포장 주문을 하면 다양한 혜택을 받을 수 있다.

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가족 단위 방문객을 위한 프로그램도 함께 마련됐다. 행사 기간 어린이 체험 부스가 운영되며, 9일에는 풍선 피에로와 매직 버블쇼, 트로트 공연이 진행된다. 이어 10일에는 오후 5시와 7시 두 차례 감성적인 버스킹 공연이 열린다.



조영래 과천상점가 상인회장은 “가족, 친구, 이웃이 함께 맛있는 음식과 공연을 즐기며 즐거운 추억을 만들길 바란다”라며 “앞으로도 과천상점가가 활력 넘치는 공간이 될 수 있도록 상인들과 함께 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.

안승순 기자
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