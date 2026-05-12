‘남이섬 짚와이어’ 누적 이용객, 15년6개월 만에 100만 명…사고 한 건도 없어

세줄 요약 개장 15년6개월 만에 누적 100만명 달성

북한강 가로지르는 체험형 관광시설 인기

개장 이후 안전사고 한 건도 없는 운영

이미지 확대 ‘남이섬 짚와이어’ 100만 번째 탑승객이 100만 원 상당의 지역상품권을 제공받고 기념 촬영을 하고 있다. (경기관광공사 제공)

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경기관광공사는 ‘남이섬 스카이라인 짚와이어’가 2010년 11월 개장 이후 11일 기준 누적 이용객 100만명을 달성했다고 12일 밝혔다.아시아 최대 규모를 자랑하며 개장한 스카이라인 짚와이어는 경기관광공사, 가평군, 주식회사 남이섬이 친환경 관광시설의 보급을 위해 공동으로 출자해 설립한 자나라인 주식회사가 운영 등을 담당하고 있다.북한강을 가로지르며 남이섬과 자라섬을 오가는 색다른 체험 서비스는 개장 이후 국내외 관광객들에게 꾸준한 인기를 얻으며 경기도의 대표적 체험형 관광 콘텐츠로 자리매김했다.남이섬 주차장 인근 약 80m 높이 타워에서 출발하는 짚와이어는 선박 대신 북한강 위를 가로지르며 하강하는 방식으로 짜릿한 체험을 제공한다.운영사는 메르스(MERS), 코로나19 등 여러 위기 속에서도 흑자 경영을 유지했으며, 개장 이후 단 한 건의 안전사고 없이 운영을 이어오고 있다. 100만 번째 탑승객에게는 100만원 상당의 지역상품권을 제공했다.이선효 자나라인 상임이사는 “이번 성과는 민관이 힘을 모아 이뤄낸 것으로 앞으로도 안전하고 지속 가능한 친환경 레저 관광 서비스로 더 많은 분들께 특별한 경험을 선사하겠다”고 밝혔다.안승순 기자