‘부모 세대에 공감과 향수, 젊은 세대에 신선한 재미’…경기아트센터 <명랑가족> 재공연

세줄 요약 경기아트센터 경기도극단, <명랑가족> 재공연 발표

트로트 뮤지컬로 가족 의미와 세대 공감 전달

27~31일 5일간 무대, 참여형 연출로 몰입 강화

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경기아트센터(사장 김상회) 경기도극단이 지난해 관객들의 큰 사랑을 받았던 트로트 뮤지컬 <명랑가족>을 오는 27일~31일 5일간 다시 선보인다.<명랑가족>은 ‘가족’이라는 익숙한 관계 속 진심을 트로트 특유의 흥과 유머로 풀어낸 작품이다. 아버지의 마지막 유언으로 다시 마주한 네 남매가 유산을 둘러싼 특별한 무대를 통해 진짜 가족의 의미를 찾아가는 과정을 다룬다. 초연 당시 공연을 접한 관객들은 작품이 전하는 웃음 뒤에 남는 가족의 얼굴, 그리고 세대를 자연스럽게 연결하는 따뜻한 힘에 깊이 공감했다.특히 객석과 무대의 경계를 허무는 참여형 연출과 트로트의 친숙한 리듬 위에 쌓아 올린 섬세한 감정선은 남녀노소 누구나 편안하게 몰입할 수 있는 <명랑가족>만의 매력으로 꼽힌다. 부모 세대에게는 공감과 향수를, 젊은 세대에게는 신선한 재미를 전하며 가정의 달 5월에 특별한 의미를 더할 예정이다.공연 관계자는 “<명랑가족>은 단순히 재미있는 작품이 아니라, 무대 위에서 우리가 정말 가족이 되어가는 과정을 담아내는 작품”이라고 설명했다.안승순 기자