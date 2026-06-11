‘500년 역사’ 영광법성포단오제 18일 개막

21일까지 ‘화조풍악’ 주제로 열려

이미지 확대 ‘2026 영광법성포단오제’가 오는 18일부터 21일까지 나흘간 법성포단오제전수교육관과 법성포뉴타운 일원에서 개최된다. 사진은 지난해 5월 용왕제를 지내는 모습.

영광군 제공

세줄 요약 영광법성포단오제 18일 개막, 나흘간 진행

화조풍악 주제, 전통과 현대 감성 결합

난장트기·용왕제·씨름대회 등 다채로운 행사

2026-06-11 18면

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500여년의 역사를 자랑하는 대한민국 대표 민속 축제인 ‘영광법성포단오제’가 대장정의 막을 올린다.전남 영광군은 2026 영광법성포단오제가 오는 18일부터 21일까지 나흘간 법성포단오제전수교육관과 법성포뉴타운 일원에서 개최된다고 10일 밝혔다.올해는 ‘꽃과 새, 바람과 즐거움이 어우러진다’는 의미를 담은 ‘화조풍악’(花鳥風樂)을 주제로 500년 이상 이어온 전통문화 위에 현대적 감성을 더한 다채로운 프로그램을 선보인다.고려시대 조창과 조선시대 조기파시 문화에서 유래한 영광법성포단오제는 백제 불교문화와 어민들의 토속신앙이 결합한 독특한 제전 문화를 전승해 왔으며 2012년 국가무형유산으로 지정됐다. 첫날 개막 축하공연 ‘오백년의 흥, 천년의 소리’를 시작으로 축제의 화려한 막이 오른다.이번 축제는 국가무형유산 지정행사인 난장트기, 용왕제, 선유놀이를 비롯해 산신제와 당산제 등 유서 깊은 제례 행사가 차례로 진행된다. 아울러 숲쟁이 전국국악경연대회, 법성포단오제 씨름대회, 전국 연날리기대회 등 전국 단위 경연과 창포머리감기, 그네뛰기 등 관람객이 직접 참여하는 민속놀이 체험도 풍성하게 마련된다. 축제는 21일 폐막 공연과 밤하늘을 수놓을 화려한 불꽃놀이를 끝으로 막을 내린다.군은 축제 기간 ‘영광 쉼표여행’과 연계해 반값 여행 혜택을 제공하며 체류형 관광객 유치에도 적극적으로 나선다.한유경 법성포단오제보존회장은 “전통의 품격은 지키되 현대적 감각을 더해 누구나 공감하고 즐길 수 있는 축제로 준비했다”고 밝혔다.영광 임형주 기자