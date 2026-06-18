이미지 확대 활짝 핀 제주 수국 제주시 구좌읍 송당리 동화마을을 찾은 관광객들이 18일 수국이 활짝 핀 정원을 산책하고 있다.

제주 연합뉴스

2026-06-19 19면

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제주시 구좌읍 송당리 동화마을을 찾은 관광객들이 18일 수국이 활짝 핀 정원을 산책하고 있다.제주 연합뉴스