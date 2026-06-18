서울Pn 지방자치 볼거리 즐길거리 활짝 핀 제주 수국 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/enjoy_local/2026/06/19/20260619019009 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-18 23:53 입력 2026-06-18 23:53 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 활짝 핀 제주 수국 제주시 구좌읍 송당리 동화마을을 찾은 관광객들이 18일 수국이 활짝 핀 정원을 산책하고 있다.제주 연합뉴스 제주시 구좌읍 송당리 동화마을을 찾은 관광객들이 18일 수국이 활짝 핀 정원을 산책하고 있다. 제주 연합뉴스 2026-06-19 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지