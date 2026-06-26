경기도 기회소득 예술인 84팀, 10월까지 ‘ON STAGE:경기’ 진행

세줄 요약 5개 시군서 예술인 기회소득 공연 확산

공모 선정 84팀, 20회 무대 참여

8월 야외공연·10월 아트페어 전시 예정

이미지 확대 예술인 기회소득 공연. 경기도 제공

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경기아트센터와 경기도가 6월 27일부터 10월 31일까지 수원, 용인, 의정부, 동두천, 연천 등 5개 시군에서 ‘2026년 예술인 기회소득 확산사업, ON STAGE(온 스테이지): 경기’를 진행한다고 26일 밝혔다.올해 공연에는 예술인 기회소득 수혜자 중 공모로 선정된 총 84팀의 예술인이 참여해 총 20회 공연한다.공연 첫날인 27일에는 어쿠스틱 듀오 ‘아웃오브캠퍼스’, 4인조 록밴드 ‘OAH!’ 등과 함께 국악, 무용, 다원예술 등 다양한 장르의 기회소득 예술인들이 도민과 만난다.8월에는 경기아트센터 야외극장에서 야간 특별공연이 열리고 10월에는 시각예술 분야 기회소득 예술인이 참여하는 아트페어(예술 작품의 판매를 목적으로 한 미술 시장) 형식의 기획전시 ‘Art POP(아트 팝): 경기’가 펼쳐질 예정이다.김상회 경기아트센터 사장은 “예술인 기회소득이 단순한 지원을 넘어 실제 무대 경험으로 이어질 수 있도록 설계된 사업”이라며 “예술인에게는 지속 가능한 창작 기반을, 도민에게는 일상 속 문화예술 향유 기회를 제공하는 데 의미가 있다”고 밝혔다.안승순 기자