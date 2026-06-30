‘부산 클래식 리추얼’ 특별한 체험 하세요

공연·미식·숙박 등 체류형 문화관광

10월까지 9차례 걸쳐 30명씩 진행

세줄 요약 클래식 공연과 와인·미식 결합 관광상품 운영

부산콘서트홀 중심 체류형 문화관광 콘텐츠 기획

7월~10월 총 9회, 회차별 30명 규모 진행

2026-07-01 19면

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관광객 체류 시간 증대 및 관광 소비 확대를 위한 공연 특화 관광상품 ‘부산 클래식 리추얼’(Symphony ＆ Vine)이 7월부터 운영된다.부산시와 부산관광공사는 문화체육관광부 ‘남부권 광역관광 개발계획’에 따른 특화진흥사업의 하나로 ‘부산 클래식 리추얼’을 운영한다고 30일 밝혔다.지난해 큰 호응을 얻은 클래식 기반 프리미엄 관광상품의 성과를 바탕으로 기획된 클래식 리추얼은 부산 대표 문화예술 거점인 부산콘서트홀에서 수준 높은 클래식 공연을 관람한 뒤 공연의 감동을 와인과 미식, 숙박으로 확장해 즐기는 체류형 문화관광 콘텐츠다.부산콘서트홀 공연 관람과 와인 페어링, 미식 체험을 결합한 패키지 형태로 운영되며 7월부터 10월까지 총 9회에 걸쳐 회차별 30명 규모로 진행된다.당일 연주된 곡의 분위기와 작곡가 생애, 음악적 특징 등을 전문 소믈리에가 와인과 연계해 스토리텔링 방식으로 들려준다.일부 회차는 숙박과 연계한 스테이형 상품으로 운영해 부산에서의 특별한 문화예술 여행 경험을 제공할 예정이다.나윤빈 시 관광마이스국장은 “관광 수요가 양적 관광에서 질적 관광으로 전환되면서 문화·예술·미식 등 취향 기반의 특별한 경험을 중시하는 경향이 확대되고 있다”며 “공연을 관광상품으로 확장하는 새로운 관광 모델을 선보이고 향후 부산을 대표하는 체류형 관광 콘텐츠로 발전시켜 나갈 계획”이라고 전했다.부산 신정훈 기자