안산 대부도~풍도~육도 여객선 증편…주말·휴일 당일치기 가능해졌다

세줄 요약 서해누리호 하루 2회 증편 운항 발표

주말·공휴일 당일치기 섬 여행 가능

주민 병원·생필품 이동 여건 개선

이미지 확대 서해누리호. 경기도 제공

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여름 휴가철을 맞아 경기도가 안산시 대부도-풍도-육도를 오가는 유일한 대중교통 수단인 여객선 ‘서해누리호’의 운항 횟수를 하루 2회로 늘린다.현재 서해누리호는 하루 1회만 운항되고 있어 섬을 방문하려면 최소 1박 이상 머물러야 한다. 증회 운항으로 여름철 성수기인 오는 24일부터 10월 11일까지 매주 금·토·일요일과 공휴일에는 아침 배로 들어가 오후 배로 돌아오는 당일치기 일정이 가능해진다.서해누리호는 24일부터 인천항에서 출발해 대부도 방아머리항-풍도-육도-대부도 방아머리항-육도-풍도-대부도 방아머리항을 경유한 후 인천항으로 돌아온다. 섬 간 형평성을 고려해 홀수일에는 육도를, 짝수일에는 풍도를 먼저 들른다.하루 1회 운항으로 병원 진료나 생필품 구매를 위해 육지에 나가면 당일 귀가가 어려웠던 주민들도 오전·오후 중 편한 시간을 골라 이동할 수 있게 됐다. 이와 함께 여름 휴가철과 추석 명절에 가족·친지 방문 등의 이동이 자유로워져 섬 주민의 생활 여건이 개선된다.경기도는 운영 선사인 대부해운에 서해누리호 증편 운항에 따른 운영경비 1억 원을 지원했다.임동수 경기도 해양수산과장은 “증회 운항으로 섬 주민의 생활 여건이 개선되는 것은 물론 수도권 시민들도 부담 없이 근교 섬 여행을 즐길 수 있게 될 것”이라며 “앞으로도 도서 지역 정주 여건 개선과 해양관광 활성화를 함께 챙기겠다”고 말했다.안승순 기자