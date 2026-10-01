10만 송이 국화 활짝… 마산 밤바다 물들다

경남 창원특례시

이미지 확대 지난해 ‘마산가고파국화축제’ 제1전시장 전경.

창원시 제공

세줄 요약 마산가고파국화축제 31일 개막, 다음달 8일까지 진행

국화 10만본 전시와 해상 낙화놀이 등 볼거리 확대

국화패스·쿠폰북으로 지역 상권 상생 강화

2026-10-01 C4면

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경남 창원시의 대표 가을 축제인 ‘제26회 마산가고파국화축제’가 오는 31일부터 다음달 8일까지 3·15해양누리공원과 마산 일원에서 열린다.올해 축제는 ‘국화, 가을 바다를 품다’를 슬로건으로 내걸고 행사 공간을 3곳으로 넓혀 국화 전시와 공연·체험·먹거리 등 한층 풍성해진 콘텐츠를 선보인다.주 행사장인 3·15해양누리공원에는 국화 10만본(포기)으로 조성한 8개 테마 전시관이 들어선다. 개막식과 멀티미디어 불꽃쇼를 비롯해 올해 첫 선을 보이는 해상 낙화놀이, 시민 참여형 국화 분장대회 등 가을 밤바다를 배경으로 한 다채로운 프로그램도 펼쳐진다.합포수변공원에서는 지역 상권 상생 불꽃쇼와 마산항 밤바다 축제 공연이 이어지며, 마산해양신도시에는 청년층을 겨냥해 음식 장소, 가을 시네마, 웨딩 포토존, 인공지능(AI) 체험 등 먹거리와 즐길 거리를 갖춘 특화 공간이 조성된다.먹거리와 상생 혜택도 대폭 강화한다. 음식 장소에는 유명 셰프들의 참여를 추진하고 축제장과 창원 시내 가맹점에서 할인 혜택을 받는 ‘국화패스’도 도입한다. 인근 상점 할인 쿠폰북 발행과 배달 존 운영으로 축제 방문객의 지역 상권 유입도 도모한다. 축제 기간 ‘가고파 마산항 밤바다 축제’를 비롯해 창원 드래곤보트 대회, 창원 세계 디카시 페스티벌, 창동 라면축제 등 연계 행사가 함께 열려 마산 전역이 가을 축제 열기로 물들 전망이다.시는 관람객 편의를 위해 다회용기 사용 구역과 무장애 동선을 조성하는 한편 판매 부스의 가격·원산지 표시를 의무화해 안심하고 즐길 수 있는 쾌적한 축제 환경을 만들 계획이다.창원 이창언 기자