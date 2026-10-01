해운대구 해수욕장서 ‘N가지 즐거움’ 만끽

부산 해운대구

이미지 확대 지난해 ‘10월N 송정’ 축제에서 송정 백사장에 마련된 인디언 텐트존.

해운대구 제공

세줄 요약 송정해수욕장서 17일 ‘10월N 송정’ 축제 개최

수상레저·해양치유·가족체험 프로그램 다채롭게 운영

반려동물 놀이터·건강상담·야간 공연까지 마련

2026-10-01 C5면

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부산 해운대구 송정해수욕장에서 해양 레저와 캠크닉(캠핑+피크닉), 반려동물 프로그램 등을 한 번에 누릴 수 있는 ‘10월N 송정’ 축제가 오는 17일 열린다.축제 당일 오전 10시부터 오후 6시까지 해양레저 축제가 펼쳐진다. 서핑, 스킴보드, 패들보드 등 수상 레저와 서핑바운스, 물총 놀이, 어린이 항해보트, 모래놀이터 등 프로그램을 온 가족이 즐길 수 있다. 해변 요가와 싱잉볼 라운지 등 바다와 자연을 활용한 해양치유 프로그램도 운영한다.수상 레저 체험과 해양치유 프로그램은 사전 신청을 통해 참여할 수 있다. 수상 레저 체험은 키 140㎝ 이상만 참여할 수 있으며 체험비는 1만원이다. 오는 18일에도 운영한다.해수욕장 내에는 가을 바다를 보며 휴식하고 보드게임을 즐길 수 있는 인디언 텐트 존을 사전 예약제로 운영한다. 가족 방문객을 위한 레크리에이션과 보물찾기도 진행한다.오후 5시 30분에는 ‘송정 어반 비치 콘서트’가 열린다. 가수 박재정과 나상현씨밴드가 출연해 가을 바다와 어우러지는 공연을 선보인다.반려동물과 함께 축제를 즐길 수 있도록 ‘찾아가는 댕댕이 놀이터’와 무료 건강상담소도 운영한다. 이동형 어질리티 놀이터, 댕댕이 운동회, 반려견 놀이 프로그램을 운영하고, 산책 예절·펫티켓·문제행동 예방 등 올바른 반려 생활을 위한 교육도 진행한다. 전문 수의사가 반려동물의 건강 상태를 확인하고 심장사상충 예방, 구강·비만 관리법 등 맞춤 상담에도 나선다.자세한 행사 일정과 프로그램별 참여 방법은 해운대구 홈페이지﻿에서 확인할 수 있다.부산 정철욱 기자