백제 사신의 바닷길, ‘2000대 드론’ 빛길로

인천 연수구

이미지 확대 연수 능허대 문화축제.

연수구 제공

세줄 요약 능허대 역사, 빛과 드론으로 재현

백제 사신 행렬과 공연, 체험 행사

이틀간 축제와 지역 상권 연계

2026-10-01 C8면

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1600여년 전 백제 사신들이 바다로 나아갔던 능허대의 역사가 올가을 밤하늘의 빛으로 되살아난다.인천 연수구는 오는 9~10일 연수한마음공원과 능허대공원 일원에서 ‘능허대, 빛의 항해’를 주제로 제14회 연수 능허대 문화축제를 연다. 백제의 해상 교류 역사를 행렬과 공연, 체험으로 풀어내는 행사다.첫날에는 국내외 자매·우호 도시 관계자와 다문화 가족, 주민 등이 참여하는 ‘글로벌 백제 사신 행렬’이 축제의 문을 연다. 백제와 중국 남조의 교류를 소재로 한 전통 연희극, 제31회 연수구민의 날 기념식에 이어 리센느, 에일리, 신인선이 축하 무대에 오른다.밤에는 드론 2000여대가 사신단의 출항과 바닷길 여정을 하늘에 그린다. 멀티미디어와 불꽃을 결합해 능허대의 옛이야기를 야간 공연으로 펼쳐 보일 예정이다.둘째 날에는 ‘우리 센터 자랑’ 경연대회와 연수 꿈이음길 러닝대회, 제2회 연수구민 노래자랑이 열린다. 노래자랑에는 박서진, 김필, 홍진영의 축하 공연이 더해진다. 축제의 마지막은 전통 타악과 현대무용, 발광다이오드(LED)를 결합한 ‘빛 춤타’ 공연과 불꽃 공연이 장식한다.축제장에는 체험·홍보 공간 60여개와 먹거리 공간, 장터가 마련된다. 축제의 장면을 담을 수 있는 사진 촬영 공간도 곳곳에 꾸며진다. 구는 지역 상인이 먹거리 공간에 참여하도록 하고 방문객의 발길이 인근 선학동 먹자골목까지 이어지도록 할 계획이다.이재호 구청장은 “이번 축제는 능허대에서 바닷길을 향해 출항했던 역사적 의미를 빛과 첨단 기술로 새롭게 풀어냈다”고 말했다.강남주 기자