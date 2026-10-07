서울Pn 지방자치 볼거리 즐길거리 누가 누가 예쁘나 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/enjoy_local/2026/10/07/20261007019007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-07 00:17 입력 2026-10-07 00:17 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 누가 누가 예쁘나 6일 부산 동구 부산항국제전시컨벤션센터에서 열린 ‘2026 부산 미(美)아트 페스티벌’에서 심사위원들이 헤어 분야 기능경진대회 출품작을 심사하고 있다. 페스티벌은 7일까지 열린다. 부산 연합뉴스 6일 부산 동구 부산항국제전시컨벤션센터에서 열린 ‘2026 부산 미(美)아트 페스티벌’에서 심사위원들이 헤어 분야 기능경진대회 출품작을 심사하고 있다. 페스티벌은 7일까지 열린다.부산 연합뉴스 2026-10-07 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지