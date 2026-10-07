메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

누가 누가 예쁘나

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-10-07 00:17
입력 2026-10-07 00:17
이미지 확대
누가 누가 예쁘나
누가 누가 예쁘나 6일 부산 동구 부산항국제전시컨벤션센터에서 열린 ‘2026 부산 미(美)아트 페스티벌’에서 심사위원들이 헤어 분야 기능경진대회 출품작을 심사하고 있다. 페스티벌은 7일까지 열린다.
부산 연합뉴스


6일 부산 동구 부산항국제전시컨벤션센터에서 열린 ‘2026 부산 미(美)아트 페스티벌’에서 심사위원들이 헤어 분야 기능경진대회 출품작을 심사하고 있다. 페스티벌은 7일까지 열린다.

부산 연합뉴스
2026-10-07 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기