이미지 확대 누가 누가 예쁘나 6일 부산 동구 부산항국제전시컨벤션센터에서 열린 ‘2026 부산 미(美)아트 페스티벌’에서 심사위원들이 헤어 분야 기능경진대회 출품작을 심사하고 있다. 페스티벌은 7일까지 열린다.

부산 연합뉴스

2026-10-07 19면

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6일 부산 동구 부산항국제전시컨벤션센터에서 열린 ‘2026 부산 미(美)아트 페스티벌’에서 심사위원들이 헤어 분야 기능경진대회 출품작을 심사하고 있다. 페스티벌은 7일까지 열린다.부산 연합뉴스