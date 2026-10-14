‘두물머리 사:색’…양평서 경기정원문화의 박람회 열린다

세줄 요약 세미원·두물머리서 경기정원문화박람회 개최

‘두물머리 사:색’ 주제로 자연경관 활용 전시

작가정원·상상정원·문화행사 다채롭게 구성

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경기도와 양평군이 16일부터 19일까지 나흘간 양평 세미원과 두물머리 일원에서 ‘2026 제14회 경기정원문화박람회’를 개최한다.올해 박람회는 ‘두물머리 사:색(思索·四色)’을 주제로 남한강과 북한강이 만나는 두물머리의 자연경관을 활용한 다양한 정원 전시와 문화행사로 꾸며진다.도와 양평군은 두물머리의 수변 풍경과 버드나무 군락지 등 기존 자연환경을 최대한 살려 관람객들이 강과 나무, 정원이 어우러진 풍경을 감상하며 자연 속에서 휴식과 사색의 시간을 가질 수 있도록 했다.전문 정원작가들이 조성한 작가정원 5곳과 시민들이 직접 참여한 상상정원 5곳, 매력정원에는 두물머리의 자연환경과 ‘사색’이라는 주제를 서로 다른 방식으로 표현해 다양한 볼거리를 제공한다.정원 전시와 함께 정원산업전, 정원문화 체험, 정원문화 학술회의 등이 열린다.17일 ‘두물머리 음악제’와 지역 예술인들의 문화공연, 야외 영화 상영, 정원해설, 도장찍기 여행 등 다양한 행사도 이어진다.경기도는 박람회 종료 후 세미원과 두물머리의 정원·생태자원을 연계해 양평을 지속 가능한 정원문화 거점으로 발전시킬 계획이다.안승순 기자