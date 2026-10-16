서울 도심에서 전국의 가을을 만나다

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박재홍 기자
박재홍 기자
수정 2026-10-16 04:23
입력 2026-10-16 04:23

21~25일 ‘로컬트립 가을소풍’

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시민들이 중구 ‘지역관광 안테나숍’ 옥상에서 휴식을 취하고 있다. 서울시 제공
시민들이 중구 ‘지역관광 안테나숍’ 옥상에서 휴식을 취하고 있다.
서울시 제공


서울 도심에 전국 7개 지역을 한자리에서 만날 수 있는 가을소풍 행사가 열린다. 서울시와 서울관광재단은 오는 21~25일 서울시청 맞은편 ‘지역관광 안테나숍’ 옥상과 1층 광장에서 ‘로컬트립 가을소풍’을 연다고 15일 밝혔다.

지난해 문을 연 지역관광 안테나숍은 전국 8개 지방자치단체(강원·경북·안동·전남·제주·충남·경기·전북)의 관광 콘텐츠를 전시하고 관련 기념품을 판매하는 도심형 지역관광 플랫폼이다.

‘로컬트립 가을소풍’은 덕수궁 돌담길과 대한성공회 서울주교좌성당이 어우러진 옥상 공간에 휴게공간을 마련해 방문객들이 자유롭게 가을소풍을 즐길 수 있도록 했다. 경기(휴양관광), 충남(지역축제·야간관광), 경북(가을 관광 콘텐츠), 안동(특산주), 전북(관광기업 상품), 강원·제주(관광기념품) 등 전국 7개 지역의 다양한 특산품도 준비됐다.
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25개 자치구의 대표 명소를 소개하는 서울관도 마련된다. 이 밖에 7개 지역의 대표 명소와 상징을 활용해 나만의 열쇠고리를 만드는 ‘랜드마크 키링 스튜디오’와 전통주를 맛보는 ‘로컬 특산주 시음회’도 즐길 수 있다.

박재홍 기자
2026-10-16 19면
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