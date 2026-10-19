손목 LED가 700개의 반딧불이 되는 남산 트래킹

‘반짝밤길’… 중구 ‘상생야장’ 함께

이미지 확대 반짝반짝 남산밤길 홍보 포스터.

서울시 제공

세줄 요약 남산 야간 트래킹 ‘반짝반짝 남산밤길’ 개최

손목 LED 착용한 라이트 워크로 야경 감상

현장 접수·안전관리·상권 연계 추진

2026-10-19 19면

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서울시는 남산에서 야간 트래킹 프로그램 ‘반짝반짝 남산밤길’을 개최한다고 18일 밝혔다. 10월과 11월, 21일에 진행한다. 남산밤길은 가을 정취와 서울의 야경을 즐기며 걷는 비경쟁형 생활체육 프로그램이다. 회차별 700명씩 총 1400명이 참여할 수 있다.트래킹 코스는 남산골한옥마을 천우각을 출발해 남산공원길과 잠두봉 포토아일랜드를 거쳐 남산팔각정까지 이어지는 약 3㎞ 구간이다. 하이라이트는 참가자들이 손목에 발광다이오드(LED) 조명을 착용하고 남산 밤길을 함께 걷는 ‘라이트 워크(Light Walk)’다. 손목 LED 조명이 안전한 트래킹을 돕는다.별도의 사전 신청 없이 현장 접수로 참여할 수 있다. 당일 오후 6시부터 남산골한옥마을 행사장에서 선착순으로 등록하면 된다. 서울시는 참가자들을 소규모 그룹으로 나눠 순차적으로 출발하도록 유도한다. 또 코스 주요 지점에 안전요원을 배치하는 등 안전사고 예방과 참가자 동선 관리를 빈틈없이 할 계획이다.야간 상권 활성화에 기여할 수 있도록 중구와 ‘상생야장’ 행사를 함께한다. 전통시장과 골목상권을 중심으로 다양한 먹거리와 즐길 거리를 선보이는 야간 상권 활성화 프로그램이다. 시는 트래킹 참가자들에게 시장 위치와 프로그램을 안내해 주변 상권 방문을 유도한다. 또 중구 상생야장 방문 인증 이벤트에 참여한 시민 중 20명을 추첨해 모바일 음료 쿠폰을 제공한다.시는 남산밤길 행사를 통해 걷기와 야경 감상을 함께 즐기는 생활체육 문화가 확산될 것으로 기대하고 있다.조성호 서울시 관광체육국장은 “시민들이 빛으로 물든 남산의 가을밤을 걸으며 건강과 여유를 함께 누릴 수 있도록 마련한 행사”라며 “안전을 최우선으로 운영하고 남산에서 시작된 시민들의 발걸음이 주변 상권으로 이어져 서울의 밤에 새로운 활력을 불어넣을 수 있도록 하겠다”고 말했다.유규상 기자