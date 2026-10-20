‘충청남도 명장’ 나영종·최종석씨 선정

세줄 요약 충남도, 나영종·최종석 명장 선정

숙련기술 전수와 산업 경쟁력 기여

지역경제 활성화·사회공헌 공로

이미지 확대 ‘충청남도 명장’으로 선정된 나용종(왼쪽)씨와 최종석씨. 도 제공

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충남도는 ‘충청남도 명장’으로 현대제철 나영종(48·당진)씨와 뚜쥬르 최종석(51·천안)씨를 선정했다고 20일 밝혔다.도는 숙련기술인의 자긍심을 높이고 우수 기술을 계승·발전시키기 위해 2020년부터 명장 제도를 운영하고 있다.현재까지 14개 분야에서 총 24명을 선정했고 이 중 4명이 대한민국 명장에 선정됐다.나 명장은 공정·설비 개선과 품질 향상, 생산성 증대에 기여해 왔다. 기술 혁신과 숙련 기술 전수로 산업 현장 기술 경쟁력을 높이며 사회공헌 활동에도 적극 참여한 공로를 인정받았다.최 명장은 도내 농특산물을 활용한 상품 개발과 지역 농가와의 상생 협력을 이어가며 지역경제 활성화에 기여했다. 청소년 대상 재능 기부 활동으로 기술과 경험을 나누는 등 지역사회 공헌에도 앞장섰다.도는 명장으로 선정한 2명에게 3년간 1200만원의 기술장려금을 지원할 계획이다.조일교 도 경제통상국장은 “우수 숙련기술인을 지속 발굴하고 기술 전수와 계승을 지원해 도내 산업 발전의 기반을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.홍성 이종익 기자