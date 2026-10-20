‘충청남도 명장’ 나영종·최종석씨 선정

세줄 요약
- 충남도, 나영종·최종석 명장 선정
- 숙련기술 전수와 산업 경쟁력 기여
- 지역경제 활성화·사회공헌 공로
충남도는 ‘충청남도 명장’으로 현대제철 나영종(48·당진)씨와 뚜쥬르 최종석(51·천안)씨를 선정했다고 20일 밝혔다.
도는 숙련기술인의 자긍심을 높이고 우수 기술을 계승·발전시키기 위해 2020년부터 명장 제도를 운영하고 있다.
현재까지 14개 분야에서 총 24명을 선정했고 이 중 4명이 대한민국 명장에 선정됐다.
나 명장은 공정·설비 개선과 품질 향상, 생산성 증대에 기여해 왔다. 기술 혁신과 숙련 기술 전수로 산업 현장 기술 경쟁력을 높이며 사회공헌 활동에도 적극 참여한 공로를 인정받았다.
최 명장은 도내 농특산물을 활용한 상품 개발과 지역 농가와의 상생 협력을 이어가며 지역경제 활성화에 기여했다. 청소년 대상 재능 기부 활동으로 기술과 경험을 나누는 등 지역사회 공헌에도 앞장섰다.
도는 명장으로 선정한 2명에게 3년간 1200만원의 기술장려금을 지원할 계획이다.
조일교 도 경제통상국장은 “우수 숙련기술인을 지속 발굴하고 기술 전수와 계승을 지원해 도내 산업 발전의 기반을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
홍성 이종익 기자
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