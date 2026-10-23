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‘두물머리 사:색(思索·四色)’…경기정원문화박람회에 12만명 다녀갔다

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안승순 기자
수정 2026-10-23 08:33
입력 2026-10-23 08:33
세줄 요약
  • 양평 두물머리서 경기정원문화박람회 개최
  • 나흘간 12만명 방문, 정원·문화행사 호응
  • 작가정원·시민정원·체험프로그램 운영
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‘2026 제14회 경기정원문화박람회’ 개막식 현장. 경기도 제공
‘2026 제14회 경기정원문화박람회’ 개막식 현장. 경기도 제공


경기도는 16일부터 19일까지 나흘간 양평군 세미원과 두물머리 일원에서 열린 ‘2026 제14회 경기정원문화박람회’에 관람객 12만명이 다녀갔다고 23일 밝혔다.

‘두물머리 사:색(思索·四色)’을 주제로 열린 올해 박람회는 남한강과 북한강이 만나는 두물머리의 자연경관을 활용한 정원 전시와 문화행사로 꾸며졌다.

두물머리의 수변 풍경과 버드나무 군락지 등 기존 자연환경을 최대한 살려 정원을 조성했고, 행사장에는 전문 정원작가들이 조성한 작가정원 5곳과 시민들이 참여한 상상정원 5곳을 비롯해 매력정원 등 다양한 정원이 마련돼 관람객들에게 볼거리를 제공했다.

관람객이 관심 있는 정원을 직접 선택해 해설사와 함께 둘러보는 ‘골라걷는 정원산책’이 인기를 끌었고, 정원식물과 관련 제품을 소개하는 정원산업전, 식물을 활용한 정원문화 체험, 정원문화 학술회의 등 다양한 프로그램이 진행됐다.

경기도는 박람회 종료 후에도 조성한 정원 대부분을 철거하지 않고 지역 주민의 휴식공간과 관광자원으로 활용한다.

안승순 기자
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