이미지 확대 전국 대부분 지역에 한파 특보가 발효된 28일 경북 포항시 남구 구룡포읍 병포리의 한 덕장에서 과메기 건조작업이 한창 이뤄지고 있다.

포항 뉴스1

2026-10-29 18면

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전국 대부분 지역에 한파 특보가 발효된 28일 경북 포항시 남구 구룡포읍 병포리의 한 덕장에서 과메기 건조작업이 한창 이뤄지고 있다.포항 뉴스1