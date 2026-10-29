서울Pn 지방자치 볼거리 즐길거리 과메기철 돌아왔네 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/enjoy_local/2026/10/29/20261029018010 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-29 00:07 입력 2026-10-29 00:07 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 전국 대부분 지역에 한파 특보가 발효된 28일 경북 포항시 남구 구룡포읍 병포리의 한 덕장에서 과메기 건조작업이 한창 이뤄지고 있다.포항 뉴스1 전국 대부분 지역에 한파 특보가 발효된 28일 경북 포항시 남구 구룡포읍 병포리의 한 덕장에서 과메기 건조작업이 한창 이뤄지고 있다.포항 뉴스1 2026-10-29 18면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지