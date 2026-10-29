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수정 2026-10-29 00:07
입력 2026-10-29 00:07
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전국 대부분 지역에 한파 특보가 발효된 28일 경북 포항시 남구 구룡포읍 병포리의 한 덕장에서 과메기 건조작업이 한창 이뤄지고 있다. 포항 뉴스1
전국 대부분 지역에 한파 특보가 발효된 28일 경북 포항시 남구 구룡포읍 병포리의 한 덕장에서 과메기 건조작업이 한창 이뤄지고 있다.
포항 뉴스1


전국 대부분 지역에 한파 특보가 발효된 28일 경북 포항시 남구 구룡포읍 병포리의 한 덕장에서 과메기 건조작업이 한창 이뤄지고 있다.

포항 뉴스1
2026-10-29 18면
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