서울Pn 지방자치 볼거리 즐길거리 구석구석 달려볼까 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/enjoy_local/2026/11/09/20261109019006 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-11-09 00:54 입력 2026-11-09 00:54 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 구석구석 달려볼까 8일 서울 중구 프레스센터 앞 서울마당에서 ‘2026 서울 구석구석 국제 트레일런’ 참가자들이 출발하고 있다. 서울신문과 한국익스트림스포츠(KENS)가 주최한 대회에는 800여명이 참가해 안산과 인왕산, 북악산 일대를 달렸다. 홍윤기 기자 8일 서울 중구 프레스센터 앞 서울마당에서 ‘2026 서울 구석구석 국제 트레일런’ 참가자들이 출발하고 있다. 서울신문과 한국익스트림스포츠(KENS)가 주최한 대회에는 800여명이 참가해 안산과 인왕산, 북악산 일대를 달렸다.홍윤기 기자 2026-11-09 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지