이미지 확대 구석구석 달려볼까 8일 서울 중구 프레스센터 앞 서울마당에서 ‘2026 서울 구석구석 국제 트레일런’ 참가자들이 출발하고 있다. 서울신문과 한국익스트림스포츠(KENS)가 주최한 대회에는 800여명이 참가해 안산과 인왕산, 북악산 일대를 달렸다.

홍윤기 기자

2026-11-09 19면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

8일 서울 중구 프레스센터 앞 서울마당에서 ‘2026 서울 구석구석 국제 트레일런’ 참가자들이 출발하고 있다. 서울신문과 한국익스트림스포츠(KENS)가 주최한 대회에는 800여명이 참가해 안산과 인왕산, 북악산 일대를 달렸다.홍윤기 기자