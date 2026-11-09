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홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2026-11-09 00:54
입력 2026-11-09 00:54
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구석구석 달려볼까
구석구석 달려볼까 8일 서울 중구 프레스센터 앞 서울마당에서 ‘2026 서울 구석구석 국제 트레일런’ 참가자들이 출발하고 있다. 서울신문과 한국익스트림스포츠(KENS)가 주최한 대회에는 800여명이 참가해 안산과 인왕산, 북악산 일대를 달렸다.
홍윤기 기자


8일 서울 중구 프레스센터 앞 서울마당에서 ‘2026 서울 구석구석 국제 트레일런’ 참가자들이 출발하고 있다. 서울신문과 한국익스트림스포츠(KENS)가 주최한 대회에는 800여명이 참가해 안산과 인왕산, 북악산 일대를 달렸다.

홍윤기 기자
2026-11-09 19면
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