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경기도자박물관 도자 전시, 내년 3월 1일까지 4개월 연장

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안승순 기자
수정 2026-11-10 10:59
입력 2026-11-10 10:59
세줄 요약
  • 경기도자박물관 특별전 두 건, 4개월 연장 운영
  • 관람객 호응으로 종료일 조정, 2027년 3월까지
  • 전통 도자와 현대 재해석 작품 함께 전시
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‘우리 시대 도예 명장’ 전시장. 한국도자재단 제공
‘우리 시대 도예 명장’ 전시장. 한국도자재단 제공


한국도자재단은 광주 경기도자박물관에서 전시 중인 특별전 ‘우리 시대 도예 명장’과 ‘제7회 아름다운 우리도자 공모전’을 2027년 3월 1일까지 연장 운영한다고 10일 밝혔다.

지난 9월 개막한 두 전시는 2026 경기도자비엔날레 폐막일인 당초 지난 1일 종료할 예정이었으나 관람객들의 호응에 힘입어 약 4개월 연장하기로 했다.

‘우리 시대 도예 명장’은 대한민국 명장과 경기도 지역 명장, 무형유산 보유자 등 도예 장인 64명의 작품을 통해 한국 전통 도자의 현재와 미래를 조명하는 전시다.

청자와 분청사기, 백자 등 전통 도자의 아름다움부터 새로운 재료와 기법을 활용한 현대 도자 예술까지 네 가지 주제로 소개한다. 전시장에서는 장인 56명의 인터뷰 영상을 정보무늬(QR코드)로 제공하며, 영상 조회 수는 약 1만 8,000회를 기록했다.

‘아름다운 우리도자 공모전’에서는 한국 도자의 전통을 현대적으로 재해석한 작품 37점을 선보인다. 조선 시대 백자 달항아리에 현대적인 선을 더한 우은주 작가의 대상작 ‘왜곡’ 등을 만나볼 수 있다.


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또 이천 경기도자미술관의 ‘국제공모전’은 오는 13일 재개관해 2027년 2월 14일까지 운영한다. 여주 경기생활도자미술관의 특별전 ‘낯선 전통’은 2027년 3월 31일까지, 소장품전 ‘아름다운 것은 영원한 기쁨’은 2027년 12월 31일까지 연장 운영한다.

안승순 기자
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