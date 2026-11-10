남대문시장에서 막걸리 한잔 어때요

14~21일 달빛미식회 개최

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2026-11-11 18면

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서울시는 남대문시장에서 야간 미식 축제 ‘서울 달빛미식회’(포스터)를 연다고 10일 밝혔다. ‘24시간 활력경제도시’ 정책을 전통시장으로 이어간다는 취지다.달빛미식회는 11월 14~21일 남대문시장 아케이드 일대서 열린다. ‘밤이 되면, 남대문이 새로워진다’를 주제로 시장의 먹거리와 대표 상품을 미식·관광 콘텐츠로 재해석한 야간 프로그램이다. 스타셰프 협업 메뉴를 맛볼 수 있는 ‘달빛주막’을 비롯해 달빛점방, 플리마켓, 야간 미식투어 등이 준비된다.대표 행사인 ‘달빛주막’에는 신용산 일대에서 활동하는 오너셰프 남준영과 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사’에 출연한 셰프 조서형이 계절감을 살린 ‘수육과 겉절이’, 시장 대표 먹거리를 재해석한 ‘풀치 토핑 닭칼국수’를 선보인다.오세훈 서울시장은 14일 오후 ‘서울 달빛미식회’ 개장 행사에 참석해 시민·관광객과 축제의 시작을 알릴 예정이다. 오 시장은 ‘달빛주막 일일셰프’로도 변신한다.송현주 기자