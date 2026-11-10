‘겨울별미’ 제주 방어가 돌아왔다

19~22일 모슬포 축제… 맨손잡기도

2026-11-11 18면

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겨울철 제주 바다의 별미인 방어의 계절이 돌아왔다. 제주도와 최남단방어축제위원회는 ‘제26회 최남단 방어축제’가 오는 19일부터 22일까지 나흘간 서귀포시 대정읍 모슬포항 일원에서 열린다고 10일 밝혔다.도 관계자는 “통상 11월 1일부터 본격적인 방어잡이에 나서지만 축제를 앞두고 최근 기상 악화로 조업에 어려움을 겪었다”면서 “그러나 날씨가 점차 나아지면서 3~4일 조업으로도 축제 물량 확보에는 큰 문제가 없겠다”고 전망했다.도에 따르면 모슬포수협의 올해 방어 위판량은 이달 9일 누계 5만 3358㎏으로 지난해(7만 9451㎏)보다 32.8% 감소했다. 하지만 위판금액은 10억 7124만원으로 오히려 지난해(9억 2615만원)보다 15.7% 증가한 것으로 나타났다.이번 축제는 ‘제주의 바다와 땅, 그리고 사람’을 주제로 방어와 지역 농산물 등 특산물을 알리고 지역 주민과 관광객이 함께 어울리는 자리로 마련된다. 축제 기간에는 방어 맨손 잡기와 가두리 방어 낚시, 방어 경매 체험 등이 운영된다. 겨울이 제철인 방어는 불포화지방산인 DHA와 비타민 D·E 등이 풍부해 제주 대표 먹거리로 꼽힌다.제주 강동삼 기자