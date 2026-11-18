구미 금오산·아산 신정호 개통

고성 송지호는 한달 20만 인파

강릉 안목은 내년 3월 준공 목표

이미지 확대 경북 구미시가 금오산 도립공원 일원에 조성한 ‘하늘다리’ 전경. 구미시 제공

세줄 요약 구미 금오산 하늘다리 개통과 등산로 연결

아산 신정호·고성 송지호 하늘길 잇단 조성

강릉 안목해변 스카이워크 추진과 관광 기대

2026-11-18 19면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전국 유명 산과 호수, 바다 위에 하늘길이 잇따라 들어서면서 지역의 새로운 관광명소로 주목받고 있다.자연경관을 색다른 시각에서 감상할 수 있는 데다 탐방객의 이동 편의까지 높여 관광객 유치에도 힘을 보태고 있다.경북 구미시는 금오산 효자봉(526m)과 동북쪽 능선에 자리한 대관정 사이를 잇는 하늘다리(사진)를 개통했다고 17일 밝혔다. 금오산 하늘다리는 길이 35m, 폭 3.5m 규모로, 사업비 18억원이 투입됐다.금오산 도립공원 순환도로 개설로 끊겼던 두 지점 사이 등산로를 연결해 탐방객의 이동 편의를 높였다. 다리 외관에 적용된 나선형 유리 구조물은 햇빛과 바라보는 각도에 따라 다양한 색채를 연출하는 것이 특징이다.금오산(976m)은 1970년 국내 최초로 도립공원에 지정된 곳으로, 지난해 225만여명이 찾은 구미 지역의 대표 관광지다.김장호 구미시장은 “아름다운 자연경관을 자랑하는 금오산 하늘다리가 새로운 관광명소로 각광받을 것으로 기대한다”고 말했다.충남 아산시는 최근 충남 제1호 지방정원으로 등록된 신정호에 키즈가든과 하늘길을 개장했다. 신정호 하늘길은 길이 496m, 폭 2.5m 규모다.신정로를 가로지르는 오버브리지와 호수 전경을 감상할 수 있는 전망대, 남산 숲속을 거닐 수 있는 스카이워크 등으로 구성됐다. 키즈가든과 지방정원을 편리하게 연결하면서 호수와 숲을 함께 즐길 수 있는 공간으로 조성됐다.강원 고성군은 지난 9월 죽왕면 오호리 송지호해수욕장과 죽도를 잇는 ‘송지호 바다하늘길’을 정식 개장했다.바다하늘길은 동해안의 해안 경관을 가까이에서 감상할 수 있도록 해상 보행교 631m와 스카이워크 151m, 산책로 270m 등으로 조성됐다. 개장 초기부터 방문객이 몰리면서 1개월여 만에 누적 방문객 20만명을 돌파하는 등 지역의 새로운 관광자원으로 자리 잡을 가능성을 보였다.강원 강릉시도 대표 관광지인 안목 커피거리 인근에 바다 위를 걷는 하늘길 조성에 나섰다. 내년 3월 준공을 목표로 추진 중인 사업의 핵심은 죽도봉과 해안가 사이에 길이 110m, 높이 30m 규모의 스카이워크를 설치하는 것이다.사업이 마무리되면 안목해변과 남항진해변, 죽도봉 등 강릉 동해안의 주요 경관을 한눈에 조망할 수 있을 것으로 기대된다.구미 김상화 기자