이은주 경기도의원, 경기형 자율형 공립고는 지역 맞춤형 교육의 핵심

이미지 확대 이은주 의원. 6월 11일 제384회 정례회 제2차 본회의에서 5분 자유발언. ‘경기형 자율형 공립고 모델’의 도입과 확대 강력 촉구. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 교육행정위원회 이은주 의원(국민의힘, 구리2)은 지난 11일(수) 제384회 정례회 제2차 본회의에서 진행한 5분 자유발언을 통해 ‘경기형 자율형 공립고(자공고) 모델’의 도입과 확대를 강력히 촉구하며, 경기교육의 구조적 전환과 미래 교육 생태계 구축의 필요성을 역설했다.이 의원은 발언에서 “경기도의 31개 시군은 각기 다른 문화·산업·인구 구조를 가지고 있고, 이에 따른 교육 수요 역시 매우 다양하다”며, “이런 환경에서 자율형 공립고 모델은 지역 특색과 학생 수요에 부합하는 맞춤형 교육의 핵심 인프라”라고 강조했다.특히 기존의 획일적 교육 틀에서 벗어나기 위한 실질적 대안으로 경기형 자공고의 제도화와 행정적 실행을 제안하며, 단순히 고교 유형 개편을 넘어서 지자체·교육청과의 거버넌스 협업, 학교 운영의 자율성 확보, 교육과정의 특화 설계를 포함한 정책적 전환을 요구했다.이 의원은 “자공고 확대는 고교학점제의 안착, 지역 수요 맞춤 교육, 산업 연계 진로 교육 활성화로 이어지는 핵심 연결고리”라며, “단순한 선언을 넘어 이제는 행정적 실천과 입법적 뒷받침이 필요한 시점”이라고 힘주어 말했다.이어, 이 의원은 “학생은 교육을 선택하는 주체이지, 정해진 틀에 따라야만 하는 수동적 대상이 아니다”라며, “이제는 지역이 중심이 되어 교육을 설계하고, 학생이 자신의 진로를 주도적으로 개척할 수 있는 자율성과 다양성이 살아있는 교육 환경을 만들어야 할 때”라고 강조했다.끝으로 이은주 의원은 “교육을 통해 지역은 다시 살아날 수 있고, 지역을 통해 교육은 더 풍성해질 수 있다”며, 교육이 지역의 지속가능한 발전을 이끄는 핵심 동력인 만큼, 지역 교육 현장이 중심이 되는 실질적인 정책 설계가 반드시 필요하다고 강조했다.온라인뉴스팀